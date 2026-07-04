Chambre criminelle de Kaffrine : Un duel à la machette né d’une partie de ludo, un berger risque la perpétuité

Le drame remonte au 27 avril 2025 à Keur Ndème, dans le département de Koungheul, et trouve son origine dans une simple partie de Ludo, rapporte L’Observateur, qui a assisté à l’audience. Le journal précise que Nd. Ba, un berger de 19 ans, comparaît devant la Chambre criminelle de Kaffrine pour le meurtre de son neveu, A. Ba, du même âge. Selon l’accusation, ce dernier aurait particulièrement mal vécu sa triple défaite consécutive face à son oncle.

Armé d’une machette, poursuit le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), le jeune homme aurait attendu son oncle dans une ruelle sombre afin de le provoquer en duel. Les deux se sont alors affrontés derrière des buissons. Au cours de la rixe, Nd. Ba a porté un coup mortel à la gorge de son neveu, qui a succombé sur place.

À la barre, l’accusé soutient avoir agi en état de légitime défense, affirmant que son neveu l’avait ébloui avec une lampe torche et qu’il avait riposté dans l’obscurité, sans intention de lui donner la mort.

Le procureur de la République a, pour sa part, estimé que la violence du coup porté à une zone vitale révélait une intention homicide. Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le jeune berger. De son côté, conclut le titre de Gfm, la famille de la victime réclame 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Placé sous mandat de dépôt depuis plus d’un an, Nd. Ba sera fixé sur son sort le 28 juillet prochain, date du délibéré.