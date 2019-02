« C’est indécent de laisser son père venir vouloir mettre le feu dans le pays » Fadel Barro à Karim Wade

Sur jeuneafrique.com, le coordonnateur de Y en a marre a réagi à l’appel de Me Wade à « brûler les cartes d’électeur » et à empêcher la Présidentielle du 24 février.

« Ce sont les « vieilleries » du vieux. Demander aux Sénégalais de brûler leurs cartes, parce que son fils n’est pas candidat, il n’y a qu’Abdoulaye Wade pour dire une chose pareille. Je ne pense pas qu’il sera suivi. Nous avons lancé un appel pour qu’il rejoigne notre position alternative : celle en faveur d’un vote massif des Sénégalais, qui est le seul moyen de changer les choses. L’attitude d’Abdoulaye Wade n’est pas la bonne et nous espérons qu’il va changer de posture.

Il devrait être à la retraite : il a plus de 90 ans, a été président du Sénégal, opposant pendant près de trente ans… Mais qu’il ne soit pas à la retraite est aussi l’échec de Macky Sall, qui a été élu à 65% contre lui. Il n’a pas bien gouverné et n’a pas su faire oublier Wade.

Cet échec est aussi celui de la transmission des responsabilités au sein des partis politiques. Abdoulaye Wade n’a rien transmis à personne. C’est lui qui mène le jeu jusqu’à présent et c’est bien dommage.

Enfin, c’est indécent et irresponsable pour son fils de rester à l’étranger et de laisser son père venir vouloir mettre le feu dans le pays. Plus qu’un manque de courage, c’est incompréhensible. Un fils digne ne laisse pas son père de plus de 90 ans venir se battre pour lui. C’est son combat, pas celui de son père », s’est-il confié sur jeuneafrique.com.