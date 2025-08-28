Cessez-le-feu permanent à Gaza: Le message fort du Pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a lancé un appel à un cessez-le-feu permanent à Gaza, mercredi 27 août, lors de l’audience générale hebdomadaire au Vatican. Devant 15 000 fidèles, il a demandé à la communauté internationale de faire pression pour la paix en Terre sainte.

Un appel à la paix en Terre sainte

Le souverain pontife a déploré « la terreur, la destruction et la mort » causées par la guerre à Gaza. Il a exhorté les belligérants à « faire taire les armes » et la communauté internationale à œuvrer pour la fin du conflit. « Sud Quotidien » rapporte que le pape a particulièrement insisté sur le respect du droit humanitaire international par Israël.

Des propos nuancés mais fermes

Si le pape Léon XIV n’a pas employé le terme de « génocide » utilisé par son prédécesseur, le pape François, en 2024, ses propos restent fermes. Sans la nommer explicitement, il a pointé du doigt la responsabilité d’Israël dans la situation actuelle.