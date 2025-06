Centrafrique: au moins 10 morts et des dizaines de blessés au lycée Barthélémy Boganda de Bangui

En Centrafrique, l’explosion d’un transformateur électrique au lycée Barthélémy Boganda de Bangui, mercredi 25 juin dans l’après-midi, a provoqué une bousculade alors qu’environ 5 300 candidats composaient pour le baccalauréat. Le bilan fait état d’au moins dix morts et des dizaines de blessés.

panique a éclaté dès 13h30 au lycée Barthélemy Boganda. À l’angle ouest de la concession, de la fumée s’est dégagée du transformateur endommagé. L’intensité de l’explosion a poussé des candidats à quitter la salle dans la précipitation et a provoqué des scènes de bousculade.

Le visage couvert de sang, Magloire est sorti par la fenêtre : « On était en train de composer l’histoire-géo. Les élèves voulaient sauver leur vie et en fuyant ils ont vu la mort parce qu’il y avait beaucoup de personnes et la porte était vraiment petite. Tout le monde ne pouvait pas sortir. C’est comme ça que ç’a créé la perte de vies humaines ».

Des dizaines de victimes ont été évacuées dans des ambulances pousse-pousse et sur des motos-taxis vers les hôpitaux.

« C’est derrière notre salle. Le courant a éclaté et les gens ont commencé à tomber. Même pour sortir, beaucoup de gens paniqués ont été blessés. Ils ont perdu leur téléphone, perdu beaucoup de choses », raconte Anicet, l’un des candidats sous le choc.

Les épreuves du baccalauréat qui devait s’achever ce samedi sont temporairement suspendues dans ce centre de Bangui. Les autorités centrafricaines se sont rendus sur les lieux du drame.

Le ministre de l’Éducation nationale, Aurélien Simplice Zingas, a fait un point sur les circonstances de cette tragédie : « Suite à une panne technique, une équipe de l’Enerca [Direction générale de l’énergie centrafricaine, NDLR] est intervenue pour effectuer des travaux de réparation. Le rétablissement de l’électricité a alors provoqué une explosion du transformateur d’électricité situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Cet incident a déclenché un mouvement de panique et provoqué plusieurs blessés graves, occasionnant malheureusement quelques cas de pertes en vies humaines ».

avec pressafrik