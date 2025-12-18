Casamance : Bassirou Diomaye Faye au chevet des chantiers inachevés avec un plan de 53 milliards

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu en Casamance du 20 au 25 décembre 2025 pour une tournée économique aux enjeux multiples. Entre consolidation de la paix et relance structurelle, le Chef de l’État arrive avec le « Plan Diomaye pour la Casamance », une enveloppe de 53 milliards de FCFA destinée à transformer une région où l’ombre des projets inachevés de l’ère Macky Sall pèse encore lourdement.

Cette visite, au-delà de sa portée symbolique, marque une étape concrète dans la mise en œuvre de la vision présidentielle pour le sud du pays. Sur les 53 milliards mobilisés, 22,6 milliards ont été inscrits au titre de l’année 2024, tandis que 30,9 milliards seront déployés en 2025. Cette manne financière cible des secteurs névralgiques tels que la souveraineté alimentaire, le financement des Sociétés d’Intensification des Productions Agricoles (SIPA) et le désenclavement des zones rurales. Un volet social majeur est également prévu pour accompagner, matériellement et financièrement, les populations déplacées par le conflit.

Sédhiou : l’amertume des « squelettes de béton »

Toutefois, dans la région de Sédhiou, l’enthousiasme se mêle à une vigilance citoyenne accrue. Si le magistère précédent a laissé des infrastructures notables comme le pont de Marsassoum ou l’hôpital régional, de nombreux projets ont été légués à l’état de promesses ou de chantiers à l’arrêt. Le parachèvement de ces héritages inachevés constitue le principal défi du président Diomaye Faye dans le Pakao.

Parmi les urgences signalées par les populations figure l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de Sédhiou. Véritable serpent de mer, ce chantier à l’arrêt depuis des années prive la jeunesse estudiantine d’un cadre de travail moderne. Dans le secteur des transports, la finalisation de la Boucle du Pakao, lancée en grande pompe en 2023 mais restée sans suite, est devenue une priorité absolue pour les agriculteurs et les transporteurs qui peinent à écouler leurs produits vers les marchés.

Le défi de l’exécution

L’attente est tout aussi forte concernant les infrastructures de proximité. Plusieurs foyers de jeunes et terrains de sport, entamés sous le régime précédent, attendent toujours d’être livrés, renforçant chez la jeunesse locale un sentiment d’abandon. Pour les habitants de Sédhiou, cette visite ne doit pas se limiter à un nouveau diagnostic, mais doit marquer le début d’une phase d’exécution rigoureuse.

L’enjeu de cette tournée économique est donc de taille : transformer les 53 milliards du Plan Diomaye en réalités tangibles. Le Chef de l’État devra rassurer en débloquant les goulots d’étranglement administratifs et financiers qui ont freiné l’élan de la région. Pour Sédhiou, il s’agit de quitter définitivement son statut de « parent pauvre » pour s’affirmer comme un véritable pôle de développement au cœur de la Casamance naturelle.