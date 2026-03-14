Candidature de Diomaye : Abass Fall révèle des détails du processus

A Pastef, les répliques aux propos tenus par le Président Diomaye, lors de l’Assemblée générale de sa coalition, fusent toujours. Ce samedi, c’est Abass Fall qui est monté au créneau sur la question de la candidature de l’actuel chef de l’Etat et sa victoire à la dernière présidentielle.

«Nous sommes de vrais acteurs et par devoir de vérité et par respect à la mémoire de nos martyrs tombés sous les balles assassines du régime de Macky Sall et de sa bande, nous ne devons laisser personne falsifier cette histoire», a indiqué l’édile de Dakar qui appuyait la sortie de Amadou Bâ.

Et d’ajouter : «Oui nous (Pastef) avons travaillé jusqu’à 6 h du matin cette nuit chez Birame Souleye DIOP pour remettre à Amadou Bâ la liste de tous les plénipotentiaires sur l’ensemble du territoire sénégalais, pour permettre au candidat Bassirou Diomaye Faye, choisi par le président Ousmane Sonko, de déposer son dossier à la DAF. Nous l’avons trouvé au CAP Manuel ce jour-là complètement affaibli par la maladie», dit-il.

Le responsable de Pastef Dakar promet de revenir sur d’autres détails de l’histoire, prochainement