CAN Maroc 2025: Voici l’équipe africaine qui va gagner la coupe cette annee, selon l’IA

    Sur la base des affiches présentées (phase à élimination directe de la CAN 2025), voici une prédiction raisonnable pour les matchs à venir — bien sûr, le football peut toujours réserver des surprises

    Pronostics des quarts de finale

    Mali vs 🇸🇳 Sénégal

    Vainqueur : Sénégal

    Effectif solide, expérience des grands tournois, défense solide.

    Égypte vs 🇨🇮 Côte d’Ivoire

    Vainqueur : Égypte (victoire serrée ou aux tirs au but)

    Mentalité des grands matchs et discipline tactique.

    Cameroun vs 🇲🇦 Maroc

    Vainqueur : Maroc

    Équipe très organisée, milieu de terrain solide et bonne régularité.

    Algérie vs Nigeria

    Vainqueur : Nigeria

    Vitesse, puissance offensive et force physique.

    Pronostics des demi-finales

    Sénégal vs  Égypte

    Vainqueur : Sénégal

    Équipe plus équilibrée et rythme de jeu plus élevé.

    Maroc vs Nigeria

    Vainqueur : Maroc

    Meilleure organisation défensive et maîtrise du ballon.

    Pronostic de la finale

    Sénégal vs Maroc

    Champion pressenti : Sénégal

    Léger avantage en expérience, cohésion d’équipe et mental de compétition.

