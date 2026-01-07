CAN Maroc 2025: Voici l’équipe africaine qui va gagner la coupe cette annee, selon l’IA

Sur la base des affiches présentées (phase à élimination directe de la CAN 2025), voici une prédiction raisonnable pour les matchs à venir — bien sûr, le football peut toujours réserver des surprises

Pronostics des quarts de finale

Mali vs 🇸🇳 Sénégal

Vainqueur : Sénégal

Effectif solide, expérience des grands tournois, défense solide.

Égypte vs 🇨🇮 Côte d’Ivoire

Vainqueur : Égypte (victoire serrée ou aux tirs au but)

Mentalité des grands matchs et discipline tactique.

Cameroun vs 🇲🇦 Maroc

Vainqueur : Maroc

Équipe très organisée, milieu de terrain solide et bonne régularité.

Algérie vs Nigeria

Vainqueur : Nigeria

Vitesse, puissance offensive et force physique.

Pronostics des demi-finales

Sénégal vs Égypte

Vainqueur : Sénégal

Équipe plus équilibrée et rythme de jeu plus élevé.

Maroc vs Nigeria

Vainqueur : Maroc

Meilleure organisation défensive et maîtrise du ballon.

Pronostic de la finale

Sénégal vs Maroc

Champion pressenti : Sénégal

Léger avantage en expérience, cohésion d’équipe et mental de compétition.