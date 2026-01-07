CAN Maroc 2025: Voici l’équipe africaine qui va gagner la coupe cette annee, selon l’IA

Sur la base des affiches présentées (phase à élimination directe de la CAN 2025), voici une prédiction raisonnable pour les matchs à venir — bien sûr, le football peut toujours réserver des surprises
Pronostics des quarts de finale
Mali vs 🇸🇳 Sénégal
Vainqueur : Sénégal
Effectif solide, expérience des grands tournois, défense solide.
Égypte vs 🇨🇮 Côte d’Ivoire
Vainqueur : Égypte (victoire serrée ou aux tirs au but)
Mentalité des grands matchs et discipline tactique.
Cameroun vs 🇲🇦 Maroc
Vainqueur : Maroc
Équipe très organisée, milieu de terrain solide et bonne régularité.
Algérie vs Nigeria
Vainqueur : Nigeria
Vitesse, puissance offensive et force physique.
Pronostics des demi-finales
Sénégal vs Égypte
Vainqueur : Sénégal
Équipe plus équilibrée et rythme de jeu plus élevé.
Maroc vs Nigeria
Vainqueur : Maroc
Meilleure organisation défensive et maîtrise du ballon.
Pronostic de la finale
Sénégal vs Maroc
Champion pressenti : Sénégal
Léger avantage en expérience, cohésion d’équipe et mental de compétition.