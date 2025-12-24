Ce match a été très révélateur de la méforme affichée par le champion d’Afrique de football lors de cette 4ᵉ journée des rencontres comptant pour le titre continental.

Face aux Mambas du Mozambique, les coéquipiers de Frank Késsié ont véritablement souffert face à une équipe mozambicaine très remuante, manifestement venue sur la pelouse de Rabat pour écrire sa propre légende. Devant Siluane, le gardien mozambicain, Séko Fofana et ses partenaires ont multiplié les efforts sans toutefois parvenir à réellement inquiéter les Mambas.

Il aura fallu attendre la seconde période, après le retour des vestiaires, pour voir Amad Diallo réussir à percer les filets de Siluane. Battus sur le score d’un but à zéro, Katamo et ses coéquipiers ont, dans les dernières minutes, redoublé d’intensité, contraignant Yaya Fofana, le gardien ivoirien, à étaler toute l’étendue de son savoir-faire pour contenir les assauts de Mozambicains. Les Mambas sont même passés tout près de l’égalisation, manquant un penalty qui n’a pas été checké par l’arbitre au VAR.

Au terme de la rencontre, le numéro 10 mozambicain, Katamo, a une nouvelle fois percé la défense ivoirienne avant de se heurter à la solidité du gardien ivoirien. Lors de leurs prochaines sorties, les Ivoiriens feront face aux Camerounais et aux Gabonais. Avec cette victoire étriquée, les Ivoiriens vont devoir s’organiser davantage s’ils veulent espérer se succéder, à eux-memes, sur le trône du football continental. Au terme de cette rencontre, le jeune Amad Diallo a été désigné homme du match.