CAN : Quand la honte administrative succède à la défaite sportive, Deux mois après la finale, la sentence tombe ( Par Alioune AW)

Le Sénégal est officiellement déchu sur décision de la Confédération Africaine de Football.

Une décision tardive.

Une décision brutale.

Une décision qui efface, d’un trait administratif, ce qui s’est joué sur le terrain.

Mais au-delà du verdict, une question brûle toutes les lèvres :

qui a défendu le Sénégal ?

Car pendant que cette décision se préparait dans les couloirs feutrés, pendant que des supporters sénégalais sont aujourd’hui détenus au Maroc, la Fédération Sénégalaise de Football a choisi le pire des chemins : celui de la division.

Au lieu de faire bloc, elle s’est fragmentée.

Au lieu de porter une voix forte, elle s’est perdue dans des querelles internes.

Au lieu d’incarner l’autorité, elle a exposé ses faiblesses.

C’est plus qu’une erreur.

C’est une démission.

Car il y a des moments où une institution ne peut pas se permettre d’être ordinaire.

Des moments où elle doit se hisser à la hauteur de l’histoire, parler d’une seule voix, défendre sans trembler.

Ce moment, la fédération l’a manqué.

Pendant que l’honneur du Sénégal était en jeu, elle s’est enfermée dans des logiques secondaires.

Pendant que des citoyens attendaient protection et considération, elle a offert le spectacle d’un désordre incompréhensible.

Et c’est cela qui choque le plus.

Pas seulement la décision de la Confédération Africaine de Football.

Mais l’absence de riposte à la hauteur.

Le football sénégalais n’est pas une affaire privée.

C’est un patrimoine collectif.

Un symbole national.

Une responsabilité.

Et aujourd’hui, ce symbole a été mal défendu.

L’histoire ne retiendra pas seulement une finale requalifiée sur tapis vert.

Elle retiendra surtout ceci :

le moment où ceux qui devaient protéger le football sénégalais ont failli à leur mission.

Alioune AW