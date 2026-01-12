CAN 2025: Voici le classement des meilleurs joueurs sénégalais selon (Sofascore)

Le Sénégal a tenu son rang au Maroc. Leaders de leur poule avec deux victoires et un match nul, les Lions de la Téranga ont confirmé en se qualifiant en demi-finale après avoir battu le Soudan puis le Mali. Avant d’affronter l’Egypte, le Sénégal a déjà marqué 11 buts pour 2 encaissés.

Durant cette campagne au Maroc, les cadres sénégalais ont été très importants. Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Edouard Mendy ont été très performants comme à leur habitude. Des performances matérialisées dans les statistiques, puisque ces cadres figurent tous parmi les mieux notés par Sofascore. Mais, selon le site spécialisé en données sportives, le meilleur joueur sénégalais est un autre cadre un peu moins expérimenté que ces derniers : Krépin Diatta.

Le latéral droit sénégalais, qui avait manqué la CAN victorieuse du Sénégal en 2021 à cause d’une blessure, est excellent depuis le début de la compétition au Maroc. Intraitable en défense, très bon sur ses montées, le joueur de l’AS Monaco compte une note moyenne de 7,52. Il est suivi de près par le cadre du milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye, avec une note de 7,36. En 3e position, arrive Abdoulaye Seck avec une note de 7,35, suivi de Pape Guèye, noté à 7,33.

Sadio Mané, métronome des Lions, vient à la 5e place avec une note de 7,32, la même que Edouard Mendy. El Hadji Malick Diouf (7,23), Kalidou Koulibaly (7,20), Nicolas Jackson (7,10) et Moussa Niakhaté (7,05) complète le top 10. Iliman Ndiaye, poussif durant plusieurs matchs du Sénégal, est à la 12e place avec une note de 6,95. Plus surprenant, la note de Ibrahim Mbaye. Très bon à chaque entrée en jeu, le jeune joueur de 17 ans n’est que 13e, avec une note de 6,90. À noter que la moins bonne note (6,53) a été attribuée à l’attaquant des Lions, Habib Diallo.

Top 10 des meilleurs joueurs sénégalais à la CAN 2025 selon Sofascore (seuls les joueurs avec 2 matchs ou plus ont été comptabilisés)

1. Krépin Diatta 7,52

2. Idrissa Gana Guèye 7,36

3. Abdoulaye Seck 7,35

4. Pape Guèye 7,33

5. Sadio Mané 7,32

6. Edouard Mendy 7,32

7. El Hadji Malick Diouf 7,23

8. Kalidou Koulibaly 7,20

9. Nicolas Jackson 7,10

10. Moussa Niakhaté 7,05