CAN 2025 : le trophée des Lions présenté au Président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye

La Coupe d’Afrique des Nations de football, remportée avec brio par l’équipe nationale du Sénégal, a été présentée ce mardi 3 février au Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, par la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye, ainsi que par le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Monsieur Abdoulaye Fall.

À cette occasion, le Président El Malick Ndiaye a salué cette victoire éclatante qui témoigne du talent, de la détermination et de l’engagement des joueurs, du staff technique et de l’ensemble des acteurs du football national. Il a exprimé ses chaleureuses félicitations à l’équipe nationale, tout en soulignant l’impact positif de ce sacre sur la jeunesse sénégalaise et sur le rayonnement international du pays.

Le Président de l’Assemblée nationale a également adressé ses remerciements au Gouvernement pour son accompagnement constant en faveur du développement du sport, ainsi qu’au Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et au Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko pour leur soutien et leur engagement en faveur du football sénégalais. Il a par ailleurs salué le travail remarquable de la Ministre des Sports, de la Fédération sénégalaise de football, de l’entraîneur, Pape Thiaw et de l’ensemble du staff technique pour leur contribution déterminante à cette réussite collective.

Monsieur El Malick Ndiaye n’a pas manqué de rendre un hommage particulier aux supporters sénégalais, communément appelés le « 12ᵉ Gaïndé », dont la mobilisation, la ferveur et le soutien indéfectible ont constitué une source de motivation essentielle pour les Lions tout au long de la compétition.