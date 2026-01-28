CAN 2025 : Pape Bouna Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye entendus par la CAF

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a comparu, ce mardi 27 janvier 2026, devant le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), à la suite des réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football après la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.

Dans un communiqué rendu public, l’instance dirigeante du football sénégalais précise que cette procédure « fait suite aux rapports des officiels de match ainsi qu’aux réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025 ».

Pour assurer sa défense, la FSF indique avoir été représentée par son Secrétaire général, avec l’assistance juridique de Maître Seydou Diagne. L’organe fédéral souligne également que les principales parties concernées ont été entendues par le jury disciplinaire. Ainsi, « le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense ».

À l’issue de l’audience, aucune décision immédiate n’a été rendue. La FSF informe que « l’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures », un délai officiellement fixé par la Présidente du Jury disciplinaire de la CAF.

En attendant le verdict, la Fédération Sénégalaise de Football dit rester confiante quant à l’issue de la procédure, dans un contexte marqué par de fortes attentes des supporters sénégalais après le sacre continental des Lions.