CAN-2025: Mali-Zambie, Afrique du Sud-Angola… au menu ce lundi

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tient au Maroc (21 décembre au 18 janvier 2026) se poursuit ce lundi 22 décembre avec trois affiches de la phase de groupes. Parmi les rencontres phares du jour figurent Mali-Zambie (groupe A) ainsi que Afrique du Sud-Angola dans le groupe B.

L’affiche Égypte-Zimbabwe, complète le programme d’aujourd’hui.

Hier, le Maroc a battu en match d’ouverture les Comores sur la marque de 2-0.