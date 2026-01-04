CAN 2025 : Accident mortel impliquant trois Sénégalais au Maroc

Trois ressortissants sénégalais ont été impliqués dans un grave accident de la circulation sur les routes marocaines. Selon des informations recueillies par Kéwoulo, ils se rendaient à Tanger afin d’assister au match des huitièmes de finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal au Soudan.

Le bilan provisoire fait état d’un mort, d’un blessé dans un état grave et d’une troisième personne plongée dans le coma. Les circonstances exactes de l’accident et l’identité des victimes n’ont pas encore été officiellement établies.