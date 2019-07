Can 2019 – Les stades égyptiens vides : un sujet à polémique…

Parmi les faits marquants de cette Can 2019, figure en grande place l’absence de supporters dans les stades du pays organisateur, l’Egypte. La présence a été plus remarquée dans les matchs du pays hôte, finalement, éliminée de cette compétition.

1 000 spectateurs dans un stade de 74 000 places

“Tout était pourtant bien parti lors du match d’ouverture ayant opposé l’Egypte, pays organisateur, au Zimbabwe. Les travées du Stade du Caire (plus de 70 000 places) étaient bondées et la rencontre s’est déroulée à guichets fermés. Mais 24h plus tard, lors du match Ouganda-RDC, tout a basculé dans le dérisoire : à peine 1 000 supporters et quelques vuvuzelas miaulaient dans une enceinte de 74 000 places”, a dénoncé l’un des témoins.

Manque de considération

Mais pourquoi les stades sont-ils si vides. Première réponse : les supporters égyptiens n’ont de considération que pour leur seule et unique équipe nationale. Le Stade du Caire, plein comme un œuf lors de l’affiche Ouganda-Zimbabwe, quelques heures avant celle de l’Égypte-RDC ce 26 juin, en est le parfait exemple.



Un choix tardif..