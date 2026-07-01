Campagne agricole 2026-2027 : l’État mobilise 130 milliards de FCFA pour renforcer la souveraineté alimentaire

Le gouvernement du Sénégal a lancé les préparatifs de la campagne agricole 2026-2027 avec un investissement de 130 milliards de FCFA. Cette annonce a été faite lors du Conseil interministériel de ce mardi 30 juin 2026, présidé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lô.

Le gouvernement du Sénégal a dévoilé un important programme d’actions pour la campagne agricole 2026-2027. Une enveloppe de 130 milliards de FCFA et une nouvelle orientation stratégique, axée sur la productivité, la résilience climatique et la structuration des chaînes de valeur, ont été dégagées.

Cette enveloppe de 130 milliards de FCFA, inscrite au budget 2026, financera les intrants agricoles, la mécanisation, les infrastructures hydrauliques ainsi que la digitalisation du secteur.

L’État prévoit également un plan d’apurement de près de 90 milliards de FCFA afin de régler les dettes envers les opérateurs et faciliter le déroulement de la campagne.

Pour sécuriser la mise en œuvre, l’État entend renforcer les mécanismes de financement innovants en impliquant davantage le secteur bancaire, notamment la Banque agricole, la Banque nationale de développement et la Banque de l’habitat du Sénégal, avec l’appui du Fongip.

Parmi les principales innovations figure la digitalisation de la distribution des intrants, qui sera progressivement généralisée afin d’améliorer la transparence et le ciblage des bénéficiaires grâce au Registre national unique. En outre, 1 000 jeunes volontaires seront mobilisés pour accompagner l’enrôlement numérique des producteurs, la géolocalisation des parcelles et le suivi des cultures.

Le gouvernement entend aussi favoriser l’inclusion en réservant au moins 30 % des intrants aux femmes et aux jeunes.

Pour les filières, des mesures spécifiques sont prévues : contractualisation obligatoire pour le riz, développement de variétés hybrides de maïs avec un objectif de 50 000 tonnes contractualisées, et réforme progressive de la filière arachidière en partenariat avec le secteur privé. Face aux effets du changement climatique, l’État mise sur la diversification des cultures, la promotion de variétés résistantes, ainsi que la mise en place d’une assurance agricole indicielle pour protéger les producteurs contre les aléas météorologiques.

À travers ces réformes, le gouvernement ambitionne de moderniser durablement le secteur agricole et de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.