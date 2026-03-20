CAF: « Pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN qui…», raille Ousmane Dembélé

La décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football continue de faire grand bruit dans le monde du football africain. L’instance a choisi de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025, infligeant aux Lions de la Teranga une défaite sur tapis vert (3-0) en finale, au profit du Maroc. Une décision controversée, d’autant plus que les Sénégalais s’étaient imposés sur le terrain (1-0 après prolongations).

Cette affaire, survenue plusieurs semaines après la rencontre, a provoqué une vague de réactions mêlant incompréhension, indignation… et parfois humour. Plusieurs acteurs du football n’ont pas caché leur étonnement face à ce revirement inattendu.

C’est notamment le cas de Ousmane Dembélé. À l’issue d’un match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC, l’international français a été aperçu en pleine discussion avec son compatriote Wesley Fofana sur la pelouse de Stamford Bridge.

Dans des images diffusées par Canal+, Dembélé, visiblement amusé, a lâché une phrase qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux : « Pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN, frère. » Une sortie pleine d’ironie qui a provoqué le rire des deux joueurs.

Une réaction qui illustre parfaitement le mélange de surprise et d’incrédulité suscité par cette décision, désormais au cœur de toutes les discussions dans le paysage du football mondial.