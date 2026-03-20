CAF – Un ancien sélectionneur du Sénégal dézingue le Maroc sans le nommer…

La polémique autour de la CAF continue d’enfler après une série de décisions très contestées qui ont suscité incompréhension et colère dans le monde du football africain.

L’entraîneur de l’USMA, Lamine Ndiaye, n’a pas caché sa colère au moment d’évoquer la situation actuelle du football africain et les polémiques entourant la CAN.

Visiblement déboussolé, le technicien sénégalais a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive dans la gestion du football continental.

» C’est ridicule, nous Africains ne méritons pas ça « , a-t-il lancé avec amertume, regrettant le climat de controverse qui entoure certaines décisions récentes liées aux compétitions africaines.

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a également fait référence à l’époque de Issa Hayatou, estimant que la Confédération africaine de football a perdu ses repères depuis son départ

“Depuis que Hayatou n’est plus à la CAF, c’est n’importe quoi” , a-t-il déclaré, avant de lâcher une phrase lourde de sous-entendus : “Je ne vais pas citer de pays, mais le siège de la CAF n’est plus au Caire » Une sortie qui laisse transparaître un profond malaise et qui risque d’alimenter encore davantage le débat autour de la gouvernance de la CAF, déjà fragilisée par plusieurs décisions contestées ces derniers mois.