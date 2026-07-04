Bras de fer constitutionnel : Pourquoi Bassirou Diomaye Faye choisit le référendum contre Ousmane Sonko

Le 29 juin 2026, l’Assemblée nationale a adopté une révision constitutionnelle majeure qui modifie l’équilibre des pouvoirs, en limitant les prérogatives du président de la République et en renforçant le rôle du Parlement et du Premier ministre. Mais au lieu de promulguer le texte, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de solliciter directement l’arbitrage populaire en recourant à la voie du référendum. Une décision loin d’être anodine : elle lui permet de court-circuiter une majorité parlementaire désormais dirigée par son ancien Premier ministre et désormais rival, Ousmane Sonko.

En renvoyant le texte devant le peuple, le chef de l’État s’offre plusieurs avantages stratégiques. Il évite d’abord une adoption automatique par l’Assemblée, où Pastef dispose d’une majorité confortable qui aurait rendu la réforme définitive lors d’une seconde lecture. Il bénéficie ensuite d’une tribune nationale exceptionnelle pour mobiliser l’opinion publique et affaiblir politiquement son rival, en se posant en garant des intérêts du peuple face à des parlementaires jugés trop ambitieux. Enfin, la maîtrise du calendrier électoral lui permet de fixer la date du scrutin à son avantage.

Un rejet de la réforme par les urnes serait une victoire politique cinglante pour Bassirou Diomaye Faye. À l’inverse, une adoption de la charte révisée l’obligerait à composer avec un Parlement renforcé et un Premier ministre aux pouvoirs élargis, une perspective qui réduirait considérablement sa marge de manœuvre pour la fin de son mandat.

Les points de discorde : patrimoine, parti et primature

Parmi les dispositions les plus controversées de cette réforme figurent plusieurs mesures qui touchent au cœur du pouvoir présidentiel. La déclaration de patrimoine en fin de mandat, à laquelle le président est opposé, suscite des interrogations sur la transparence, d’autant que la lutte contre la corruption était l’un des engagements forts de sa campagne électorale de 2024.

L’interdiction pour le chef de l’État de diriger un parti politique est une autre disposition qui cristallise les tensions. Elle neutraliserait le président en le privant de sa machine électorale et de son ancrage partisan, le contraignant à une fonction plus arbitrale que politique. Enfin, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, qui verrait son rôle précisé par une obligation de « concertation » avec le président dans la définition de la politique nationale, constitue une limitation inédite des prérogatives présidentielles, réduisant le chef de l’État à un rôle de coordination plutôt que de direction effective.

Rupture consommée et recompositions politiques

La rupture entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, consommée le 22 mai 2026 avec le limogeage de ce dernier, n’est que la partie émergée d’une recomposition plus large de la scène politique sénégalaise. Les récentes rencontres du président avec Emmanuel Macron et des figures de l’ancien régime de Macky Sall alimentent les spéculations sur un changement d’alliance.

Certains observateurs y voient une tentative d’élargir sa base électorale dans la perspective de l’élection présidentielle de 2029, quitte à s’éloigner des promesses de 2024. Cette recomposition, si elle se confirme, pourrait permettre au président de constituer une coalition alternative, mais elle risque aussi de renforcer le sentiment de trahison parmi ses anciens alliés et d’accentuer la polarisation du paysage politique.

Ce référendum est bien plus qu’un vote sur des articles constitutionnels. C’est un test pour la démocratie sénégalaise et un révélateur des ambitions personnelles des différents acteurs.

Les Sénégalais devront trancher entre deux visions du pouvoir, mais c’est avant tout la confiance dans la parole politique qui est en jeu. La campagne référendaire qui s’annonce promet d’être l’une des plus disputées de l’histoire du pays.