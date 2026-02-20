[Billet d’humour] Le Maroc réussit sa panenka… carcérale !

Vous vouliez la revanche ? Elle est arrivée, emballée, scellée, estampillée « justice ». Plus d’un mois après que les Lions ont soulevé la Can avec panache, le pays hôte a, lui aussi, brandi son trophée : dix-huit supporters sénégalais, alignés comme une défense mal placée et condamnés jusqu’à un an ferme.

On croyait que la finale s’était jouée sur la pelouse. Erreur. Elle se disputait en prolongation dans les prétoires. Là où le VAR s’appelle « verdict » et où la tribune populaire devient le banc des accusés.

En ce premier jour du mois béni, certains ont reçu un « bon Ramadan » façon mandat de dépôt : prière, patience et parloir.

Panenka réussie sur Dakar. Pas celle de Brahim Díaz, non. Celle qui lobe tout un pays, tout sourire sur les réseaux : « Le Premier ministre va rentrer avec eux ! » Rumeur en accéléré, démenti au ralenti.

L’avion de l’espoir est finalement resté au tarmac des illusions.

On nous dira que la loi est la loi. Certes. Mais quand la loi se fait ola et que la sentence fait la vague, on frôle le match retour diplomatique.

Dix-huit pères de famille transformés en butins collatéraux d’une rivalité sportive, c’est une coupe qui laisse un goût de fer.

Il est temps que nos autorités jouent collectif, qu’elles sortent du vestiaire feutré pour entrer dans l’arène des négociations, crampons diplomatiques bien serrés. Parce qu’à défaut de refaire le match, il faut au moins défendre ses supporters.

La Can se gagne sur le terrain. La dignité, elle, se défend partout — même en terrain dit « chérifien ».