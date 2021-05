Âgé de 39 ans ce jeune civil qui accompagnait les agents des Eaux et Forêts a été tué par des hommes armés que tout le monde a soupçonné appartenir au camp des rebelles du MFDC. Les faits se sont déroulés hier, jeudi, à Kataba 1.

Les forestiers étaient partis récupérer des troncs d’arbres déjà saisis et regroupés par l’armée auprès des coupeurs de bois. Et le civil, Ansoumana Bodian, qui est un indicateur reconnu, a reçu une balle tirée par des hommes armés. Son corps sans vie a été récupéré et transféré dans une structure sanitaire du département de Ziguinchor.