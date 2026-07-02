Belgique – Sénégal : « Je n’ai jamais dit ça », Rudi Garcia met les choses au clair

L’entraîneur de la Belgique, Rudi Garcia, a tenu à rectifier des propos qui lui étaient attribués lorsqu’un journaliste sénégalais l’a interpellé en conférence de presse d’après-match.

« Nous avons eu vent de votre déclaration. Vous avez dit que ce genre d’équipe, lorsqu’elle mène au score, perd sa structure tactique en fin de match. De quel type d’équipe parlez-vous ? », lui a demandé le journaliste.

Rudi Garcia a immédiatement démenti avoir tenu de tels propos : « Non, non, je n’ai jamais dit ça. Vous vous trompez de déclaration. J’ai simplement expliqué que lorsqu’une équipe mène au score – et c’est valable pour toutes les équipes du monde –, elle a tendance à reculer pour protéger son avantage. Nous, on a poussé, eux ont reculé. Et si nous n’avions pas inscrit le but du 2-1, je pense que nous ne serions jamais revenus dans le match. »

Le sélectionneur des Diables rouges a ensuite salué la prestation du Sénégal, estimant que les deux sélections avaient les qualités nécessaires pour décrocher leur qualification.

« Le Sénégal méritait autant que nous de passer. Mais nous sommes évidemment

très heureux que la qualification nous revienne, d’autant que nous sommes revenus de loin », a conclu Rudi Garcia.