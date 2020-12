Belge de 72 ans tuée par son mari sénégalais à Thiès: Sa co-épouse arrêtée

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire de Josée Christian Tilemans alias “Joske”, cette Belge âgée de 72 ans, tuée et enterrée dans un champ à quelques mètres de l’autoroute à péage Dakar-Mbour, sur la route de Tassette. Après Assane Sarr alias Mame Goor qui a avoué être le meurtrier de son épouse, une autre personne a été interpellée.

Il s’agit de la première épouse d’Assane Sarr et coépouse de la défunte. Mère de 5 ans, la mise en cause, qui vivait dans la maison appartenant à “Joske”, est accusée d’avoir aidé son mari à transférer le corps sans vie de la Belge dans le coffre de sa voiture mais encore d’avoir « nettoyé » la scène de crime.

Arrêtée, elle a été placée en garde à vue pour « nécessité d’enquête ». Selon Libération, les enquêteurs avaient décelé plusieurs divergences dans ses propos. En effet, dès les premières heures de l’enquête, elle avait soutenu qu’elle avait vu la défunte sortir de la maison très tôt dans la matinée du 5 octobre. Alors que lors de ses aveux, le présumé meurtrier, âgé de 47 ans, avait déclaré avoir tué son épouse le 4 octobre.

Pour rappel, le drame a eu lieu à Thiès, une ville située à 70 kilomètres de Dakar. Josée Christian Tilemans avait été portée disparue depuis plus de 15 jours avant d’être retrouvée morte et enterrée dans un champs aux abords de l’autoroute à péage Dakar-Mbour. Selon plusieurs témoignages, le couple battait de l’aile depuis que la Belge, âgée de plus d’une vingtaine d’années que son mari, avait décidé de céder son héritage à une personne autre que son époux.