Bassirou Diomaye Faye à Goudomp : la santé et l’éducation au cœur du Plan Diomaye pour la Casamance

Après l’étape de Tanaff, le Président de la République a poursuivi sa tournée à Goudomp par la visite de l’Hôpital militaire de campagne, implanté dans le cadre du concept Armée–Nation, avant de se rendre dans le village de Sengher Diola, où une école élémentaire a été construite dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance.

À Goudomp, cette visite a été l’occasion pour le Chef de l’État d’annoncer la réalisation prochaine d’un hôpital de niveau 4 dans le sud du pays, afin de renforcer durablement l’offre de soins spécialisés et améliorer la prise en charge sanitaire des populations.

Après Tanaff, le Président Diomaye a visité l’Hôpital militaire de campagne de Goudomp, implanté dans le cadre du concept Armée–Nation, avant de se rendre à Sengher Diola. À Goudomp, il a annoncé la construction d’un hôpital de niveau 4 et salué les performances du personnel de santé.

Le Président de la République a également félicité les personnels de santé pour leurs performances remarquables et leurs exploits médicaux, notamment dans des domaines de pointe tels que les transplantations et les greffes, illustrant le niveau d’excellence atteint par le système sanitaire national.

En rapprochant la santé et l’éducation des citoyens, l’État affirme sa présence, consolide la dignité des territoires et traduit concrètement sa vision d’un développement plus équitable et inclusif pour la Casamance.