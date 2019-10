Barthelemy Dias :  » Pas de troisième mandat « 

L’édile de Mermoz -Sacré -Cœur a réaffirme hier, son opposition à un troisième mandat des chefs d’états en Afrique, notamment en Guinée et au Sénégal.

« Il faut soutenir le peuple guinéen pour qu’il n y ait plus jamais un 3e mandat en Afrique . Il faut que vous sachiez que l’actuel locataire du Palais, ne cherche qu’une seule chose. Un 3e mandat, et il cherche à endormir toute la classe politique sénégalaise avec des pseudos amnisties et des subterfuges de cette nature. Le seul objectif, c’est un troisième mandat« , a indiqué Barthélemy Dias, en marge de la rencontre entre Khalifa Sall et la presse.