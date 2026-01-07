Bamba Cissé : “Les violences dans la lutte ne resteront plus impunies”

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a réaffirmé sa ferme détermination à mettre fin au phénomène de « simol », ces agressions et vols en groupe qui surviennent en marge des combats de lutte et des face-à-face entre lutteurs.

Ces incidents récurrents, selon le ministre, constituent une menace sérieuse pour la sécurité des spectateurs et portent gravement atteinte à l’image des arènes de lutte au Sénégal, discipline emblématique de la culture nationale.

S’exprimant lors d’une conférence tenue ce mardi à l’Institut de Défense du Sénégal (IDS), Me Bamba Cissé a insisté sur la nécessité d’une réaction rapide et rigoureuse des autorités.

“Il est inacceptable que des citoyens soient agressés à l’issue des combats. Les auteurs de simol doivent être identifiés et sanctionnés sans délai”, a-t-il martelé.

Dans cette optique, le ministre a donné des instructions au gouverneur de Dakar afin de convoquer l’ensemble des acteurs du monde de la lutte — promoteurs, lutteurs, managers, fan-clubs et communicateurs traditionnels — en vue de définir des mesures concrètes de prévention et de sécurisation des arènes.

Par ailleurs, Me Bamba Cissé a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur les incidents récents, tout en assurant la mobilisation renforcée des forces de défense et de sécurité pour protéger les spectateurs lors des grands événements de lutte.

“La sécurité des citoyens prime sur toute autre considération. Nous ne pouvons pas laisser le simol se développer”, a-t-il déclaré.

Enfin, le ministre de l’Intérieur a évoqué la mise en place prochaine d’un mécanisme de responsabilisation des acteurs de la lutte ainsi que du public, dans le but de prévenir les débordements et de garantir des arènes de lutte sûres, accessibles et pacifiques pour tous.