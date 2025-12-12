Badara Gadiaga jubile après sa libération : « Il n’y a pas d’alternative à la justice…»

Après cinq mois derrière les barreaux, Badara Gadiaga sort du silence. Le chroniqueur de la TFM, libéré après 150 jours de détention, a livré sa première réaction publique, marquée par un message de reconnaissance, mais aussi par un appel clair à la réforme du système judiciaire sénégalais.

Dans sa déclaration, il a exprimé sa gratitude à l’endroit de la société civile, des chefs religieux, des artistes ainsi que de la presse sénégalaise pour le soutien dont il a bénéficié tout au long de cette épreuve.

« Comme je l’ai toujours dit, et je le réaffirme, il n’y a pas d’alternative à la justice. Mais il y a beaucoup de réformes à faire dans notre système judiciaire », a-t-il déclaré. Il a également remercié les Sénégalais pour leur solidarité et exprimé son espoir de voir émerger un Sénégal meilleur.

Badara Gadiaga a été libéré sous contrôle judiciaire avec le port d’un bracelet électronique, une mesure décidée par le juge. Il a enfin réaffirmé sa détermination à poursuivre son combat en faveur de la justice et de la liberté d’expression.