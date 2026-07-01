Baccalauréat 2026 à Tivaouane : une candidate victime d’un malaise en pleine épreuve

Faisant le point sur le démarrage des épreuves du baccalauréat 2026 dans le département de Tivaouane, Le Soleil rapporte que l’examen a globalement bien débuté. Cette année, la circonscription compte 5 424 candidats, dont 3 261 filles, répartis dans 17 centres d’examen et 20 jurys. À l’issue de sa traditionnelle tournée de supervision, l’adjoint au préfet, Mamadou Thiam, s’est félicité du bon déroulement général des opérations.

Le quotidien national signale toutefois une vingtaine de candidats absents dans les trois principaux centres visités, à savoir les deux lycées de la commune et l’Institut islamique.

Cette première journée a également été marquée par un incident au nouveau lycée de Tivaouane, où une candidate a été victime d’un malaise provoqué par le stress. Prise en charge rapidement, elle a repris ses esprits et a pu poursuivre ses épreuves grâce à la réactivité des surveillants. À cette occasion, l’administration du centre a regretté l’absence des sapeurs-pompiers et des éléments de la Croix-Rouge sur le site.