Baccalauréat 2025 : Un taux de réussite national de 47,62 %, les séries scientifiques en tête

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a procédé ce mercredi 6 août 2025 à la publication officielle des résultats du Baccalauréat, session 2025, marquant la fin du cycle secondaire et l’ouverture vers l’enseignement supérieur.

Les chiffres clés de la session 2025

Candidats inscrits : 166 403

166 403 Candidats présents : 162 527

162 527 Admis : 77 388

77 388 Taux de réussite national : 47,62 %

Malgré un taux global inférieur à la barre des 50 %, le ministre salue les efforts des candidats, en particulier ceux qui ont décroché leur premier diplôme universitaire dans un contexte toujours exigeant.

Des performances contrastées selon les types de baccalauréat

Les résultats révèlent une nette domination des séries techniques et tertiaires :

Baccalauréat tertiaire : 71,56 % de réussite

71,56 % de réussite Baccalauréat technique : 69,24 %

69,24 % Baccalauréat général : 47,16 %

Ces chiffres soulignent la pertinence des filières professionnelles et techniques dans l’écosystème éducatif actuel, souvent mieux orientées vers l’employabilité.

Les régions les plus performantes

Certaines régions se sont distinguées par des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :

Dakar : 60,41 %

60,41 % Louga : 52,69 %

52,69 % Rufisque : 52,04 %

Des performances qui traduisent aussi les écarts persistants entre zones urbaines et zones rurales, un défi reconnu par le ministère dans sa volonté de bâtir une éducation plus équitable.

Distinctions et mentions

Au total, 8 081 mentions ont été enregistrées cette année, dont 139 mentions Très Bien, majoritairement issues des séries scientifiques, selon les précisions du ministre.

Dans sa déclaration, Abdourahmane Diouf a tenu à féliciter les nouveaux bacheliers pour leur engagement et leur persévérance. Il a également exprimé sa gratitude envers l’ensemble des enseignants, examinateurs et personnels administratifs mobilisés tout au long du processus.

« Nous devons poursuivre ensemble notre engagement pour une éducation de qualité, plus équitable et tournée vers l’excellence. », a-t-il réitéré.