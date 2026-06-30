Bac général 2026 : une hausse de 9 % des candidats et un dispositif renforcé

Les épreuves du Baccalauréat général 2026 débutent ce mardi 30 juin sur l’ensemble du territoire national. Pour cette session, l’Office du Baccalauréat enregistre une hausse de plus de 9 % du nombre d’inscrits, avec 180 801 candidats attendus contre 166 400 en 2025. Les filles restent majoritaires et représentent 60,86 % des effectifs. La prédominance des séries littéraires se confirme, les filières scientifiques ne regroupant que 15,55 % des candidats.

Pour assurer le bon déroulement de cet examen, premier diplôme universitaire du pays, Le Soleil rapporte que l’Office du Baccalauréat a mobilisé un important dispositif logistique comprenant 543 jurys répartis dans 499 centres d’examen, ainsi que 18 163 surveillants et 14 425 examinateurs. La session 2026 est également marquée par la poursuite de la numérisation du processus via la plateforme PortailBac, qui dématérialise l’enrôlement et permet aux candidats d’accéder à leurs convocations ainsi qu’aux informations relatives à leur centre d’examen.