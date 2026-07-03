La communauté éducative de Badiouré, dans le département de Bignona, est plongée dans la tristesse après l’annonce du décès de Amath S. Mbodj, professeur d’anglais, survenu dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026, aux environs de 4 h, à Tambacounda.

Originaire de Touba, M. Mbodj avait consacré plus de deux décennies de sa carrière au lycée de Badiouré, où il forma des générations d’élèves depuis son arrivée en 2006. Reconnu pour son engagement et sa rigueur, il avait marqué durablement la vie scolaire et sociale de la localité.

En mission pour les besoins du baccalauréat, il a été victime d’un malaise fatal. La veille de son départ, il participait à la fête de fin d’année organisée par ses collègues et amis (le 24 juin), preuve de son attachement à la communauté éducative malgré un état de santé fragile.

Revenant sur son parcours, le proviseur du lycée de Badiouré a tenu à rappeler que « l’école a ouvert ses portes en 2005 et M. Mbodj nous a rejoints en 2006. Depuis, il n’a jamais cessé de servir avec dévouement. Plus de vingt ans de présence, c’est une vie entière donnée à l’éducation. »

Il a également insisté sur la solidarité de la communauté : « Le village est très abattu. Les habitants se sont mobilisés pour accompagner le défunt jusqu’à Touba. Deux minibus ont été affrétés afin que collègues, anciens élèves et proches puissent lui rendre un dernier hommage. »

Amath S. Mbodj laisse derrière lui une famille éplorée, des collègues profondément attristés et des milliers d’anciens élèves qui garderont le souvenir d’un enseignant dévoué et passionné.

En cette douloureuse circonstance, Seneweb présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute la communauté éducative de Badiouré et du département de Bignona.