La chanteuse a été cambriolée ce lundi 1er avril. Son domicile située en banlieue parisienne a été fouillée de fond en comble par les intrus qui sont repartis avec la bagatelle de 50.000 euros…

« Aujourd’hui, on me reconnaît de dos même quand j’ai des lunettes de soleil et une casquette », avouait Aya Nakamura l’an dernier, au Parisien. Et de poursuivre : « Quand je vais prendre du pain, les gens sont choqués en me voyant. Ma première réaction, c’est de me dire, Mais qu’est-ce qu’ils ont ? Et puis après je me souviens que je suis connue.«

Tout le monde ou presque a déjà regardé ses clips, chanté ses chansons. Aya Nakamura a réussi en peu de temps à devenir LE phénomène à suivre de près. Malheureusement, le succès vient aussi avec quelques mauvaises surprises… et la belle de 24 ans en a fait l’amère expérience ce lundi 1er avril.

En effet, comme le rapporte Closer, son domicile situé en banlieue parisienne a été visitée par des intrus. Le préjudice de ce cambriolage est estimé à plus de 50.000 euros.

Ce que les cambrioleurs ont réussi à embarquer avec eux ? Des sacs, vêtements et chaussures de luxe. « L’enquête, qui n’en est qu’au stade préliminaire, devrait rapidement progresser car des caméras sont installés aux abords de l’immeuble, même si le voisinage interrogé n’a rien vu ni rien entendu« , écrivent nos confrères sur leur site Internet.