Avis de décès : rappel à Dieu de Ousmane Loum, père de Adja Thiouny Loum

La famille Loum, Paye et Ndiaye,

Ousseynou et Assane Loum, Thiouny Paye Loum, Aicha Loum, Babacar Ndiaye, Bara Mbow, Ndatte Dieng, Ndiarré et ses soeurs Penda Loum, Ndeye Khady Dieng, Fatou Loum , enfants, épouse, neveux, frères et sœurs du défunt; ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Ousmane Loum père de Adja Thiouny Loum ancienne journaliste à Kéwoulo.info. Décès survenu ce mardi 21 Mai à Dakar.

Toute l’équipe de Kéwoulo.info présente ses condoléances à la famille éplorée !