Aveux, fuites et saisies : le film de l’arrestation de 5 présumés homosexuels par la BR de Touba

Porteur du VIH, A.D., domicilié dans la ville sainte, continuait d’entretenir des actes contre nature avec ses partenaires. L’homme de 36 ans avait d’abord été interpellé par la structure locale veillant au respect de la sacralité de la cité religieuse, avant d’être libéré par la suite.

L’intervention de la Brigade de Recherches

L’affaire a pris une nouvelle tournure le samedi 7 février dernier lorsque les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de la Compagnie de Touba, relevant de la Légion de Thiès, ont été informés des agissements de cette personne séropositive. Face à la gravité des faits, les enquêteurs ont mené d’intenses investigations avant d’interpeller le suspect le jeudi 12 février, selon des sources de Seneweb.

Les aveux et les arrestations en cascade

Lors de son interrogatoire, A.D. a cité plusieurs de ses partenaires. Trois d’entre eux ont été successivement arrêtés à Mbacké : un tailleur, un commerçant et un menuisier métallique. Un autre tailleur, demeurant dans cette même commune, a réussi à prendre la fuite avant la descente des gendarmes effectuée à son domicile. Un cinquième présumé homosexuel a également été arrêté le même jour.

La perquisition des domiciles a permis de saisir des préservatifs et du lubrifiant, selon des sources de Seneweb. Les quatre suspects devraient probablement subir des tests de dépistage du VIH. Ils ont tous été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui, entre autres chefs d’accusation.

La Gendarmerie nationale a réussi un nouveau coup de filet avec le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels entre Touba et Mbacké.