Audiences foraines au tribunal d’instance de Ziguinchor : La société civile sensibilise pour faciliter l’obtention d’actes de naissance pour les enfants.

La société civile de Ziguinchor, à savoir FRAPP Ziguinchor, Vision Citoyenne et ONA2J, en partenariat avec le tribunal d’instance de Ziguinchor, informe les populations du département qu’une série d’audiences foraines se tiendra du lundi 1er septembre au mercredi 1er octobre 2025, selon le calendrier établi.

Ces audiences foraines constituent une opportunité exceptionnelle pour faciliter l’obtention d’actes de naissance pour les enfants.

Nous invitons donc tous les parents à en profiter afin de permettre à leurs enfants qui en sont dépourvus d’obtenir ce document essentiel.

Pour cela, il est demandé aux parents de se rapprocher de leur chef de village ou de quartier et de préparer les pièces suivantes :

– Copie des CNI des parents ;

– Copie de la CNI du chef de village ou de quartier ;

– Copie de la CNI d’un notable du village ou du quartier.

Nous rappelons que ces audiences foraines sont totalement gratuites : les enfants pourront ainsi obtenir leurs extraits de naissance sans aucun frais.

La société civile tient à féliciter et remercier le président ainsi que toute l’équipe du tribunal d’instance de Ziguinchor pour leur disponibilité et leur engagement à garantir le droit fondamental des enfants à l’état civil.

Fait à Ziguinchor, le 28 août 2025