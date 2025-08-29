Atteinte à la sûreté de l’État : Hamidou Djiba, porte-parole du MFDC “Mangoucouroto”, assume ses propos

Une semaine après son arrestation par la Section de recherches de Ziguinchor, le porte-parole de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC)/Mangoucouroto a été déféré hier jeudi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La Section de recherches de Colobane a bouclé son enquête, après plusieurs jours d’investigations.

Hamidou Djiba est visé par de lourdes charges, notamment l’atteinte à la sûreté de l’État, selon des sources de nos confrères de Seneweb. Le procureur va probablement solliciter l’ouverture d’une information judiciaire pour son éventuelle inculpation. Il a été rattrapé par ses déclarations controversées exigeant l’indépendance de la Casamance.

Des aveux sans ambages

Sur procès-verbal, le porte-parole du MFDC aurait reconnu sans ambages les faits. Amidou Djiba a déclaré être l’auteur des propos contenus dans les vidéos visionnées par les enquêteurs. Il milite pour l’indépendance de la Casamance. Il a aussi réaffirmé son appartenance au MFDC/Mangoukouro, dont il assume être le porte-parole, selon des sources de Seneweb.

Arrestation coordonnée

Amidou Djiba a été interpellé grâce à la collaboration des unités d’élite de la gendarmerie nationale. Localisé dans un village de la Casamance, il a été arrêté sans incident le mercredi 20 août dernier par la SR de Ziguinchor et transféré dans la nuit de mercredi à jeudi à la SR de Colobane, à Dakar.

La perquisition de son domicile, situé à la sortie de Ziguinchor en direction de Boutoute, a permis aux gendarmes de la SR locale de saisir des téléphones et des objets liés au MFDC. Aucune arme ni munition n’a été découverte dans sa maison, d’après nos sources.