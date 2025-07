Assemblée parlementaire de la Francophonie á Paris : El Malick Ndiaye reçu par le président du Sénat français, et Madame Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale.

En marge de la session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, j’ai eu l’honneur de m’entretenir avec Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat français, et Madame Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale.

Nos échanges ont porté sur le renforcement des relations parlementaires entre la France et le Sénégal, les enjeux sécuritaires en Afrique, la situation humanitaire à Gaza, ainsi que la nécessité d’assumer avec lucidité notre histoire commune.

J’ai souligné l’importance de revisiter ensemble cette histoire, afin de panser les blessures du passé et de construire un avenir fondé sur la vérité et la réconciliation. C’est dans cet esprit que j’ai rappelé la portée symbolique et politique des travaux en cours visant à rétablir la vérité historique autour du massacre de Thiaroye.

Nous avons également réaffirmé le rôle central que joue le dialogue parlementaire dans la consolidation de la démocratie, la promotion de la paix et l’atteinte des Objectifs de développement durable.

Une vision partagée d’une coopération équilibrée, fondée sur le respect mutuel, la réciprocité et l’intérêt commun, a constitué l’un des piliers majeurs de nos échanges.