Assemblée nationale : Les femmes parlementaires s’organisent en réseau avec l’appui d’ONU femmes

Le Président El Malick Ndiaye, représentant le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Ousmane Sonko, a procédé, ce vendredi 3 juillet 2026, au lancement du Réseau des Femmes Parlementaires de l’Assemblée nationale du Sénégal, fruit de près de six mois de travaux préparatoires.

Cette initiative constitue une étape importante dans le renforcement de l’engagement de l’Assemblée nationale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la promotion des droits des femmes et de leur pleine participation aux instances de décision.

Mis en place avec l’appui d’ONU Femmes, ce Réseau se veut un cadre permanent de concertation, de solidarité, de plaidoyer et d’action. Il ambitionne de fédérer les parlementaires autour des enjeux liés à l’égalité, à l’autonomisation des femmes et au renforcement de leur leadership.

Dans son allocution, le Président El Malick Ndiaye a rappelé que la création de ce Réseau s’inscrit dans la continuité des engagements du Sénégal en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a salué les avancées permises par la loi sur la parité ainsi que la place importante qu’occupent les femmes au sein de la quinzième législature, dont la contribution enrichit le débat démocratique et le travail législatif.

Il a également mis en lumière les progrès accomplis au sein de l’institution parlementaire, caractérisée par une parité effective au sein de son Bureau et par une présence croissante des femmes à des postes de haute responsabilité dans l’administration parlementaire, où elles dirigent plusieurs directions stratégiques. Une illustration concrète de la volonté de l’Assemblée nationale de promouvoir durablement le mérite, l’excellence et l’égalité des chances.

Le Président El Malick Ndiaye a, en outre, souligné que la promotion de l’égalité ne saurait être le seul combat des femmes. S’inscrivant dans l’esprit de l’initiative HeForShe, il a appelé les hommes, parlementaires comme citoyens, à être des alliés engagés de cette cause, convaincu qu’une société plus juste et plus prospère se construit grâce à une responsabilité partagée et à un engagement collectif en faveur de l’égalité.

Évoquant les défis qui subsistent, il a appelé à renforcer davantage le leadership féminin, à accroître la présence des femmes dans les sphères de décision et à poursuivre les réformes favorisant leur pleine participation à la vie publique.

Cette cérémonie marque ainsi une nouvelle étape dans la construction d’un Parlement toujours plus inclusif, représentatif et engagé en faveur d’une gouvernance équitable au service de tous les Sénégalais.