Un drame d’une rare violence s’est produit à Yarak-Cappa, dans la banlieue dakaroise, où Ramataoulaye Baldé, gérante d’un multiservices, a été mortellement poignardée. Les faits, qui ont profondément choqué les riverains, font l’objet d’une enquête judiciaire en cours. Selon les informations rapportées par Libération, le présumé auteur, Mouhamadou Bamba Lô, a été déféré au parquet.

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits tout en affirmant avoir agi sous l’effet de la panique. Il aurait déclaré que la victime avait lancé des cris qui l’auraient « perturbé », ajoutant « regretter » son geste.

Des témoignages concordants

Les témoignages recueillis par les enquêteurs et relayés par le quotidien Libération décrivent une scène d’une extrême brutalité. Un témoin, identifié par les initiales C.S. Ka, affirme avoir vu la victime sortir de son multiservices, le corps couvert de sang, avec un couteau planté dans la poitrine.

Un autre témoin, M. Mané, indique que Ramataoulaye Baldé criait à l’aide au moment de s’effondrer, malgré ses blessures.

D’après les aveux attribués au mis en cause, celui-ci aurait d’abord porté un coup à la cuisse de la victime, sachant qu’elle souffrait d’un handicap à la jambe, avant de lui asséner un coup fatal à la poitrine. Il aurait par ailleurs reconnu avoir acheté l’arme du crime le jour même, selon la même source.

Une enquête judiciaire en cours

Le parquet s’est saisi du dossier afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce crime. L’enquête devra notamment déterminer les motivations réelles de l’acte et établir les responsabilités pénales, dans le strict respect de la présomption d’innocence.

Ce meurtre relance le débat sur la sécurité des petits commerces et la violence en milieu urbain, alors que les habitants de Yarak-Cappa restent sous le choc.