Arabie saoudite : l’ambassade américaine à Riyad visée par une attaque de drones

«L’ambassade américaine à Riyad a été attaquée par deux drones, provoquant un incendie limité et des dégâts matériels mineurs au bâtiment», a déclaré un porte-parole du ministère saoudien de la Défense.

Des témoins ont dit à l’AFP avoir vu de la fumée au-dessus du bâtiment. L’ambassade a, elle, demandé aux citoyens américains à Ryad, Jeddah et Dhahran de se mettre à l’abri.

Des témoins dans le quartier diplomatique de Ryad ont entendu deux fortes explosions tôt mardi, l’un d’entre eux faisant état à l’AFP d’un nuage de fumée, alors que l’Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en représailles aux attaques américaines et israéliennes.

Quatre témoins ont fait état à l’AFP de deux fortes explosions dans le quartier diplomatique, dans l’ouest de la capitale saoudienne, qui accueille de nombreuses ambassades.