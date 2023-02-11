Après l’arrestation d’Hannibal Djim, la SU vise « Kopar express »

Dans l’affaire Hannibal Djim, la sureté urbaine a Kopar Express dans son viseur. D’aprés Libération, les policiers ont même effectué hier vendredi, une descente au siège indiqué de la société à Sud-Foire. Une enquête a été ouverte pour «fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale».

Arrêté devant chez lui à Mermoz mercredi, puis placé en garde à vue, Mohamed Samba Djim dit «Hannibal Djim », auteur de plusieurs «cagnottes » sur les réseaux sociaux, a été déféré hier au parquet pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler a sûreté de l’Etat et apologie de la violence, rappelle-t-on dans iGFM.

À la faveur d’un retour de parquet, il passera ce weekend au commissariat en espérant être édifié sur son sort lundi. Rejetant ces accusations, il a été interrogé, entre autres, sur ses possibles liens avec la société «Kopar express Sarl» qui sert à lancer des cagnottes, indique libération. Il avait indiqué n’avoir aucune relation particulière avec cette Fintech ou connaître ses dirigeants. Il avait aussi indiqué que ces cagnottes n’ont jamais servi à financer des mouvements séditieux.