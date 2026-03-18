Après la décision de la CAF: l’incroyable réaction de la Fédération marocaine

La Confédération africaine de football a surpris le monde du football en déclarant le Sénégal perdant sur tapis vert lors de la finale de la CAN 2025 et le Maroc vainqueur 3-0. Dans sa réaction, la Fédération marocaine de football (FRMF) n’a pas célébré cette décision de l’instance. Loin de là.

Dans son communiqué, la Fédération marocaine a surpris en précisant que sa démarche “n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées”. Pourtant, le Maroc avait demandé le retrait du trophée au Sénégal malgré sa défaite 1-0 à domicile.

Voici l’intégralité du communiqué de la Fédération marocaine de football

La FRMF tient à rappeler que sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition.

La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines.

Elle tient enfin à saluer l’ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La Fédération s’exprimera demain, officiellement, après avoir réuni ses instances dirigeantes.