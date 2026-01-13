APR-France : Macky Sall nomme le frère d’un ex-président du Cese

Le président de l’Alliance pour la République (APR, ex-parti au pouvoir), Macky Sall, poursuit la restructuration de sa formation politique. À travers une lettre circulaire adressée aux militants de l’Hexagone, l’ancien chef de l’État sénégalais a officialisé un changement à la tête de la Délégation des sénégalais de l’extérieur (DSE-France), renseigne Les Échos.

Amadou Diallo succède à Amadou Talla Daff, qui a souhaité se décharger de ses fonctions pour des raisons de santé, précise la même source.

Le journal souligne que l’entrant, frère de Abdoulaye Daouda Diallo, est membre de l’APR depuis sa création en 2008. Sa désignation s’inscrit dans la dynamique de mobilisation et de cohésion du parti en vue des prochaines échéances électorales.

Dans sa note, Macky Sall remercie Daff pour « sa loyauté, son engagement et le travail accompli durant ses quatre années de mandat à la tête de cette structure stratégique » et exhorte les membres à « soutenir [Diallo] dans sa mission ».