Ankara: Sonko vistes les sites des entreprises de défense, Aselsan et Havelsan

Le Premier ministre Ousmane Sonko a visité, ce jeudi 7 aout 2025, les sites des entreprises de défense, Aselsan et Havelsan à Ankara. Il était accompagné de M. Haluk Görgün, président de l’industrie de défense de la Turquie.

Il a assisté à une présentation des activités de ces deux entreprises en présence de sa délégation. D’importants projets de coopération sont actuellement en discussion avec notre pays.

Le Premier ministre a réitéré la volonté du Sénégal de renforcer sa coopération avec la Turquie, notamment dans le domaine de l’industrie et de la défense. Il a particulièrement insisté sur les enjeux du transfert de technologies et de la souveraineté des données, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Avec Bic Gouv