Amara Traoré démonte la CAF : “La sanction contre Pape Thiaw est une injustice !”

La Confédération africaine de football (CAF) a sévi après la finale entre le Sénégal et le Maroc. Interrogé par Source A, l’ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré, dénonce des décisions qu’il juge disproportionnées, en particulier à l’encontre du sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Pape Thiaw.

L’ancien technicien apporte un soutien sans réserve au successeur de Aliou Cissé. Il estime que la suspension de cinq matches infligée à Pape Thiaw est excessivement lourde. Selon lui, la réaction du technicien sénégalais était avant tout humaine et dictée par le sentiment d’injustice ressenti sur le terrain.

« En tant que premier responsable, il a contesté vigoureusement l’injustice. À ce moment-là, on ne pense pas à la sanction, on pense à son équipe », rappelle Amara Traoré.

Ce dernier pointe également un déséquilibre dans les sanctions prononcées par l’instance continentale. Il s’étonne que le Sénégal ait été plus lourdement sanctionné que le Maroc, pays organisateur de la compétition, alors que les responsabilités semblent, selon lui, partagées : « Je pourrais comprendre si le Sénégal et le Maroc avaient les mêmes sanctions, voire plus pour le Maroc. Il y a eu des choses qui ne sont pas catholiques », déclare-t-il.

Malgré ces tensions extra-sportives, Amara Traoré se projette vers l’avenir. Confiant dans la possibilité d’un appel susceptible d’aboutir à un allègement des sanctions, il insiste surtout sur la nécessité de préserver la dynamique victorieuse des Lions. Pour l’interlocuteur du journal, l’heure est à la préparation sereine des prochains défis, notamment la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.