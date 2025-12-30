Amadou Dia, Député : « Il faut abroger toutes les lois pouvant empêcher la candidature de Sonko »

Lors de l’examen de la loi de finances rectificative 2025 en séance plénière à l’Assemblée nationale, le député Amadou Dia a appelé à l’abrogation de toutes les dispositions législatives susceptibles d’entraver la candidature du président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle.

Selon le parlementaire, ces textes, hérités de l’ère Macky Sall, ont déjà servi par le passé à écarter des candidats tels que Khalifa Sall et Karim Wade. Il a insisté sur le fait qu’aucun prétendant à la magistrature suprême ne devrait avoir à « s’agripper » à des verrous législatifs pour accéder au pouvoir, ni s’en servir pour éliminer des adversaires politiques.

Amadou Dia a rapporté la pression des citoyens sur cette question précise : « Les militants nous interpellent constamment : il est de notre devoir, en tant que parlementaires, de combattre et d’éliminer ces lois le plus rapidement possible », a-t-il déclaré à la tribune.

Pour le député, cette démarche constitue une urgence démocratique absolue afin de garantir des élections équitables et inclusives au Sénégal. Il appelle ainsi ses collègues à prendre leurs responsabilités pour assainir le cadre juridique électoral avant les prochaines échéances.