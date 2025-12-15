Almadies 2 : comment sept homosexuels ont été surpris nus avec des préservatifs, du lubrifiant et…

Sept jeunes hommes, entre 22 et 35 ans, ont été envoyés en prison pour association de malfaiteurs et actes contre nature. Ils ont été arrêtés par des éléments du commissariat de Rufisque à la suite d’une dénonciation anonyme les présentant comme un groupe d’homosexuels retranchés dans un appartement situé à Almadies pour des jeux interdits.

Les faits remontent à la nuit du 8 au 9 décembre. D’après le récit de Libération, qui revient sur l’affaire après l’avoir révélée, lorsque les policiers se sont déployés sur les lieux, ils ont surpris les sept mis en cause répartis dans les différentes pièces de l’appartement.

«Certains étaient nus. Et les enquêteurs ont découvert des préservatifs, dont quelques-uns étaient usagés, un flacon de lubrifiant et des parfums intimes», rapporte le journal. «Interrogés sommairement sur la raison de leur présence sur les lieux, indique la même source, les mis en cause ont tous déclaré être venus assister à l’anniversaire de l’un d’entre eux, I. Sakho.»