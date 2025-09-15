Aliou Sall et Wally Seck dans le viseur du PJF : la Centif déclenche une offensive judiciaire

Le parquet financier a intensifié ses actions ces dernières semaines, sur la base de rapports transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Selon le quotidien Libération, une information judiciaire a été confiée depuis début août au juge du 3ᵉ cabinet financier, visant Aliou Sall, frère de l’ancien président de la République.

Parallèlement, Wally Seck et six autres personnes font l’objet d’une procédure devant le juge du 1er cabinet financier. Le chanteur, placé sous le coup d’une « opposition » notifiée à la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf), est attendu à Dakar cette semaine. Depuis l’étranger, l’artiste a toujours clamé son innocence.