Ajaccio : un homme originaire du Sénégal abattu par la police

Un homme de 26 ans, Muhamed Guèye, d’origine sénégalaise, a été mortellement abattu par la police ce samedi vers 12h30 dans le centre-ville d’Ajaccio. Armé de deux couteaux de cuisine, il déambulait sur le cours Napoléon après avoir eu des altercations dans des bars, dont il avait été expulsé.

Selon le procureur d’Ajaccio, la piste terroriste est écartée. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violences aggravées. Les policiers ont tenté d’utiliser un pistolet à impulsion électrique, sans succès. L’homme a ensuite été touché par trois tirs alors qu’il se dirigeait vers un policier, blessant légèrement l’un d’eux à la main. L’IGPN a été saisie.

Muhamed Guèye, détenteur d’une carte d’identité belge, était inconnu des services de renseignement mais faisait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante et serait arrivé récemment en Corse. La zone a été bouclée et la police scientifique est intervenue.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a salué la réactivité des forces de l’ordre, estimant que leur action a permis de mettre fin à la menace.