AIBD : le lutteur Modou Feugueleu arrêté alors qu’il tentait de fuir le pays

Le lutteur M. T., connu sous le nom de Modou Feugueleu, a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de quitter le Sénégal ce vendredi soir. Il est impliqué dans une affaire de vol de bétail et faisait l’objet d’une opposition de sortie du territoire émise depuis novembre par le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao. Cinq bœufs volés, d’une valeur estimée à cinq millions de francs CFA, avaient été retrouvés à son domicile puis restitués à leur propriétaire

D’après Seneweb, une partie du bétail volé, composée de cinq bœufs de race nigérienne, estimés à un million de francs CFA l’unité, avait été retrouvée au domicile du suspect avant d’être restituée à son propriétaire légitime. Toutefois, le principal mis en cause avait pris la fuite, échappant jusque-là aux investigations des enquêteurs.

En fuite depuis plusieurs semaines, il a été repéré grâce au système de contrôle aux frontières, ce qui a conduit à son interpellation immédiate.